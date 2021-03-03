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Суд арестовал недвижимость Промеса в Нидерландах

Дата публикации: 03-03-2021

Суд арестовал недвижимость Промеса в Нидерландах

На страницах «De Telegraaf» появились подробности судебного дела в отношении Квинси Промеса, который на флажке трансферного окна перебрался в «Спартак».

Голландский суд арестовал виллу форварда, расположенную в Утрехте. Стоимость объекта оценивается в 2,1 млн евро. Также под арест попал гостевой домик, оцененный в 0,6 млн евро. Действия суда обусловлены необходимостью обеспечения иска по возмещению причиненного ущерба.

Напомним, Промес стал основным фигурантом громкого дела. В ходе одной из семейных вечеринок родственник футболиста получил ранение. В результате к разбирательству подключилась полиция, что привело к возбуждению уголовного дела в отношении игрока. По данному преступлению в Нидерландах Промесу может грозить заключение сроком до 4 лет.

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