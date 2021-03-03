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«Вест Хэм» интересуется Абрахамом, Нкетиа и форвардом «Брентфорда» Тони

Дата публикации: 03-03-2021

«Вест Хэм» интересуется Абрахамом, Нкетиа и форвардом «Брентфорда» Тони

Летом «молотобойцы» намерены усилить позицию форварда. По информации «Daily Star», лондонская команда рассматривает сразу несколько вариантов. Среди них Эдди Нкетиа из «Арсенала», Тэмми Абрахам, выступающий за «Челси», и Айван Тони из «Брентфорда», представляющего Чемпионшип.

Наиболее выдающейся статистикой обладает последний. На счету Тони в текущем сезоне 32 игры за «Брентфорд» и 34 очка по системе «гол+пас» (25 забитых мячей, 9 результативных передач). Однако столь успешных показателей ему удалось добиться в матчах против команд Чемпионшипа.

Абрахам за 20 проведенных в АПЛ встреч отличился 6 раз и сделал 1 голевой пас.

Статистика Нкетиа менее убедительна: 1 гол и 1 результативная передача в 14 играх.

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