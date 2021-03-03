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Бекхэм хочет пригласить Роналду в «Интер Майами»

Дата публикации: 03-03-2021

Бекхэм хочет пригласить Роналду в «Интер Майами»

По информации «Todo Fichajes», «Интер Майами» рассчитывает заполучить в свои ряды Криштиану Роналду. Соглашение с «Ювентусом» у португальца заканчивается следующим летом. Не исключено, что форвард решит попробовать себя в МЛС.

Ранее во Флориду отказался переезжать другой звездный нападающий – Лионель Месси. Аргентинец, имевший также предложения от «Ман Сити» и «ПСЖ», решил остаться в «Барселоне». Однако Дэвид Бекхэм, являющийся совладельцем «Интера Майами», намерен убедить 36-летнего португальца согласиться на переход.

На закате карьеры многие звездные футболисты выбирают Америку. Сейчас за «Интер Майами» играют Гонсало Игуаин и Блез Матюиди, ранее выступавшие вместе с Роналду в «Ювентусе».

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