Бекхэм хочет пригласить Роналду в «Интер Майами»

Дата публикации: 03-03-2021

По информации «Todo Fichajes», «Интер Майами» рассчитывает заполучить в свои ряды Криштиану Роналду. Соглашение с «Ювентусом» у португальца заканчивается следующим летом. Не исключено, что форвард решит попробовать себя в МЛС.



Ранее во Флориду отказался переезжать другой звездный нападающий – Лионель Месси. Аргентинец, имевший также предложения от «Ман Сити» и «ПСЖ», решил остаться в «Барселоне». Однако Дэвид Бекхэм, являющийся совладельцем «Интера Майами», намерен убедить 36-летнего португальца согласиться на переход.



На закате карьеры многие звездные футболисты выбирают Америку. Сейчас за «Интер Майами» играют Гонсало Игуаин и Блез Матюиди, ранее выступавшие вместе с Роналду в «Ювентусе».