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Чалханоглу обсудил новый контракт с «Миланом»

Дата публикации: 04-03-2021

Чалханоглу обсудил новый контракт с «Миланом»

Летом соглашение Хакана Чалханоглу с «россонери» истекает, потому его будущее остается под вопросом. Подробности переговоров между хавбеком и руководством «Милана» опубликовал Фабрицио Романо. 2 марта состоялась встреча заинтересованных сторон, в ходе которой обсуждались условия пролонгации контракта.

Источник сообщил, что представители «Милана» не достигли договоренности с турецким футболистом, к вопросу дальнейшего сотрудничества решено было вернуться позднее.

В составе «россонери» Чалханоглу является твердым игроком основы. В текущем розыгрыше Серии А на его счету 30 встреч за «Милан», в которых турецкому хавбеку удалось отличиться 6 раз и сделать 11 голевых передач.

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