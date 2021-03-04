СМИ: Вейналдум сменит «Ливерпуль» на «Интер» 

Дата публикации: 04-03-2021

Очередную порцию новостей о дальнейшей судьбе Жоржиньо Вейналдума опубликовал ресурс «Sport Witness». По информации источника, «Интеру» удалось договориться с нидерландским хавбеком «Ливерпуля».



Стороны определили условия личного соглашения Вейналдума. Теперь клубу остается дождаться лета, когда действующий контракт футболиста с «Ливерпулем» закончится. «Интеру» не придется платить за переход, поскольку 30-летний игрок пополнит состав миланцев в качестве свободного агента.



Ранее ряд СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны «ПСЖ». Французский клуб также хотел подписать Жоржиньо бесплатно.



В нынешнем сезоне АПЛ в футболке «Ливерпуля» голландец провел 26 встреч, дважды поразив ворота соперника.