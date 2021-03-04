СМИ: Вейналдум сменит «Ливерпуль» на «Интер»
Дата публикации: 04-03-2021
Очередную порцию новостей о дальнейшей судьбе Жоржиньо Вейналдума опубликовал ресурс «Sport Witness». По информации источника, «Интеру» удалось договориться с нидерландским хавбеком «Ливерпуля».
Стороны определили условия личного соглашения Вейналдума. Теперь клубу остается дождаться лета, когда действующий контракт футболиста с «Ливерпулем» закончится. «Интеру» не придется платить за переход, поскольку 30-летний игрок пополнит состав миланцев в качестве свободного агента.
Ранее ряд СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны «ПСЖ». Французский клуб также хотел подписать Жоржиньо бесплатно.
В нынешнем сезоне АПЛ в футболке «Ливерпуля» голландец провел 26 встреч, дважды поразив ворота соперника.
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