«Монако» хочет арендовать Нюбеля

Дата публикации: 05-03-2021

«Монако» проявляет интерес ко второму голкиперу немецкой «Баварии». Как сообщает «Kicker», «мюнхенцы» могут отдать Александра Нюбеля в аренду французскому клубу.



Состав «Баварии» голкипер пополнил в 2020 году, перейдя из «Шальке». На тот момент Нюбель числился свободным агентом. Пробиться в основу вратарю так и не удалось, поскольку первое место Мануэля Нойера в клубе не подвергалось сомнению.



В результате за все время пребывания в «Баварии» Нюбель появился на поле в составе команды лишь дважды (1 встреча в Лиге чемпионов и 1 поединок в Кубке Германии). Игровой практики немецкому голкиперу катастрофически не хватает, а аренда в «Монако» может решить эту проблему.



Его контракт с «роттен» актуален до 30.06.2025.