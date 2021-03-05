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«Монако» хочет арендовать Нюбеля

Дата публикации: 05-03-2021

«Монако» хочет арендовать Нюбеля

«Монако» проявляет интерес ко второму голкиперу немецкой «Баварии». Как сообщает «Kicker», «мюнхенцы» могут отдать Александра Нюбеля в аренду французскому клубу.

Состав «Баварии» голкипер пополнил в 2020 году, перейдя из «Шальке». На тот момент Нюбель числился свободным агентом. Пробиться в основу вратарю так и не удалось, поскольку первое место Мануэля Нойера в клубе не подвергалось сомнению.

В результате за все время пребывания в «Баварии» Нюбель появился на поле в составе команды лишь дважды (1 встреча в Лиге чемпионов и 1 поединок в Кубке Германии). Игровой практики немецкому голкиперу катастрофически не хватает, а аренда в «Монако» может решить эту проблему.

Его контракт с «роттен» актуален до 30.06.2025.

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