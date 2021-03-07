«МЮ» интересуется защитником «Байера»
Дата публикации: 07-03-2021
Издание «Daily Mail» поведало о планах «Манчестер Юнайтед» на ближайшее трансферное окно. Англичане намерены выкупить контракт Эдмонда Тапсобы, выступающего за леверкузенский «Байер».
Отмечается, что «манкунианцы» пристально изучают игру 22-летнего центрального защитника из Буркина-Фасо. Предложение по трансферу представители манчестерского клуба собираются направить в «Байер» грядущим летом. При этом легким данный переход точно не будет, поскольку претендентов на Тапсобу хватает. За перспективным игроком также следят другие английские клубы: «Вулверхэмптон» и «Лестер».
В нынешнем сезоне на счету молодого защитника 29 игр за «Байер» (2 забитых мяча). Ценник на футболиста составляет 40 миллионов евро (Transfermarkt.de).
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