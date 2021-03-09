Холанд побил рекорды Месси, Роналду и Мбаппе. Но даже его гения не хватило для победы над «Баварией»
Эрлинг Холанд продолжает блистать в Бундеслиге, а летом за ним, несомненно, выстроится очередь из европейских грандов. Матч между «Боруссией» и «Баварией» лишь подтвердил это.
Дортмунд в этом сезоне не так хорош, потому шансы команды на победу в матче против лидера Бундеслиги были минимальными. Однако Холанд смог подарить надежду болельщикам «Боруссии». Не прошло и 10 минут, как норвежец оформил дубль, достигнув отметки в 100 забитых голов за 146 игр. По этому показателю он обогнал Месси, Роналду и Мбаппе.
Для сравнения, Лео наколотил свои 100 мячей за 210 поединков. Килиану понадобилось для этого 180 матчей, а Криштиану и во все – 301 игра.
Однако блестящая игра Холанда не спасла «шмелей». К перерыву усилиями Левандовски «красные» сравняли счет, а после перерыва полностью завладели инициативой, что вылилось в 2 забитых мяча. «Бавария» победила 4:2, Холанд же из-за травмы покинул поле на 60 минуте.
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