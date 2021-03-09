  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Хави выиграл первый национальный чемпионат в тренерской карьере

Дата публикации: 09-03-2021

Хави выиграл первый национальный чемпионат в тренерской карьере

На официальном сайте клуба «Аль-Садд» появилась информация о его досрочном чемпионстве в сезоне 20/21.

Напомним, катарскую команду возглавляет Хави, выступавший с 1998 по 2015 год за «Барселону». В конце своей игровой карьеры полузащитник защищал цвета «Аль-Садда» в 2015-2019 годах.

В 18 туре подопечные испанца обыграли «Умм-Салаль» со счетом 3:0. Благодаря этой победе «волки» за 4 тура до завершения розыгрыша Лиги Звёзд Катара гарантировали себе первую позицию в турнирной таблице.

Для Хави национальный титул стал первым в тренерской карьере. Прежде с клубом «Аль-Садд» он выигрывал исключительно кубковые турниры.

Похожие новости:

  • Хави сменит Вальверде в «Барселоне»
    Хави сменит Вальверде в «Барселоне»
    Хави согласился возглавить «блаугранас», о чем сообщает «Diario Sport». Как утверждает источник, идею приглашения Хави...
  • Касорла продолжит карьеру в «Аль-Садде» Хави
    Касорла продолжит карьеру в «Аль-Садде» Хави
    Хавбек «Вильярреала» Санти Касорла, еще вчера выходивший на поле «Эстадио де ла Серамика» в матче с «Эйбаром»,...
  • Хави завершает карьеру
    Хави завершает карьеру
          Именитый экс-хавбек «Барселоны» Хави Эрнандес, а ныне играющий в катарском «Аль-Садд» принял...
  • Бартомеу: когда-нибудь Хави станет главным тренером Барселоны
    Бартомеу: когда-нибудь Хави станет главным тренером Барселоны
         В будущем легендарный хавбек «Барселоны» Хави, сегодня играющий за «Аль-Садд» вполне может встать у руля...
  • Стерлинг станет главной целью для «Барселоны» в случае назначения Хави
    Стерлинг станет главной целью для «Барселоны» в случае назначения Хави
    Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг станет главной трансферной целью в случае назначения на должность главного тренера каталонцев...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close