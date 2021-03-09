Хави выиграл первый национальный чемпионат в тренерской карьере

Дата публикации: 09-03-2021

На официальном сайте клуба «Аль-Садд» появилась информация о его досрочном чемпионстве в сезоне 20/21.



Напомним, катарскую команду возглавляет Хави, выступавший с 1998 по 2015 год за «Барселону». В конце своей игровой карьеры полузащитник защищал цвета «Аль-Садда» в 2015-2019 годах.



В 18 туре подопечные испанца обыграли «Умм-Салаль» со счетом 3:0. Благодаря этой победе «волки» за 4 тура до завершения розыгрыша Лиги Звёзд Катара гарантировали себе первую позицию в турнирной таблице.



Для Хави национальный титул стал первым в тренерской карьере. Прежде с клубом «Аль-Садд» он выигрывал исключительно кубковые турниры.