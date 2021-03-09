Хави выиграл первый национальный чемпионат в тренерской карьере
Дата публикации: 09-03-2021
На официальном сайте клуба «Аль-Садд» появилась информация о его досрочном чемпионстве в сезоне 20/21.
Напомним, катарскую команду возглавляет Хави, выступавший с 1998 по 2015 год за «Барселону». В конце своей игровой карьеры полузащитник защищал цвета «Аль-Садда» в 2015-2019 годах.
В 18 туре подопечные испанца обыграли «Умм-Салаль» со счетом 3:0. Благодаря этой победе «волки» за 4 тура до завершения розыгрыша Лиги Звёзд Катара гарантировали себе первую позицию в турнирной таблице.
Для Хави национальный титул стал первым в тренерской карьере. Прежде с клубом «Аль-Садд» он выигрывал исключительно кубковые турниры.
Похожие новости:
Хави сменит Вальверде в «Барселоне»
Хави согласился возглавить «блаугранас», о чем сообщает «Diario Sport». Как утверждает источник, идею приглашения Хави...
Хави согласился возглавить «блаугранас», о чем сообщает «Diario Sport». Как утверждает источник, идею приглашения Хави...
Касорла продолжит карьеру в «Аль-Садде» Хави
Хавбек «Вильярреала» Санти Касорла, еще вчера выходивший на поле «Эстадио де ла Серамика» в матче с «Эйбаром»,...
Хавбек «Вильярреала» Санти Касорла, еще вчера выходивший на поле «Эстадио де ла Серамика» в матче с «Эйбаром»,...
Хави завершает карьеру
Именитый экс-хавбек «Барселоны» Хави Эрнандес, а ныне играющий в катарском «Аль-Садд» принял...
Именитый экс-хавбек «Барселоны» Хави Эрнандес, а ныне играющий в катарском «Аль-Садд» принял...
Бартомеу: когда-нибудь Хави станет главным тренером Барселоны
В будущем легендарный хавбек «Барселоны» Хави, сегодня играющий за «Аль-Садд» вполне может встать у руля...
В будущем легендарный хавбек «Барселоны» Хави, сегодня играющий за «Аль-Садд» вполне может встать у руля...
Стерлинг станет главной целью для «Барселоны» в случае назначения Хави
Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг станет главной трансферной целью в случае назначения на должность главного тренера каталонцев...
Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг станет главной трансферной целью в случае назначения на должность главного тренера каталонцев...