Кавани не планирует продлевать контракт с «МЮ»

Дата публикации: 10-03-2021

Николо Скира опубликовал очередной инсайд. На этот раз известный журналист рассказал о возможном продолжении карьеры Эдинсона Кавани.



По окончании сезона уругваец может перебраться в Аргентину. Действующий контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» истекает этим летом. Продлевать соглашение игрок не планирует, поскольку приоритетом для него является Южная Америка.



Скира сообщил, что агенты Кавани уже начали переговоры с представителями «Бока Хуниорс», предложившими игроку 3-летний контракт. При этом учтено и мнение уругвайца, заинтересованного в переходе в один из наиболее известных аргентинских клубов.



В сезоне 20/21 Кавани регулярно выходил на поле за «Ман Юнайтед». На его счету 7 голов и 2 ассиста.