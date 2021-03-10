Кавани не планирует продлевать контракт с «МЮ»
Дата публикации: 10-03-2021
Николо Скира опубликовал очередной инсайд. На этот раз известный журналист рассказал о возможном продолжении карьеры Эдинсона Кавани.
По окончании сезона уругваец может перебраться в Аргентину. Действующий контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» истекает этим летом. Продлевать соглашение игрок не планирует, поскольку приоритетом для него является Южная Америка.
Скира сообщил, что агенты Кавани уже начали переговоры с представителями «Бока Хуниорс», предложившими игроку 3-летний контракт. При этом учтено и мнение уругвайца, заинтересованного в переходе в один из наиболее известных аргентинских клубов.
В сезоне 20/21 Кавани регулярно выходил на поле за «Ман Юнайтед». На его счету 7 голов и 2 ассиста.
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