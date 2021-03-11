«Арсенал» и «Челси» заинтересованы в Хакими
Дата публикации: 11-03-2021
Ашраф Хакими вскоре может перебраться в Англию. В услугах защитника заинтересованы «Челси» или «Арсенал».
По информации «The Telegraph», «Интер» испытывает определенные трудности с финансированием. Миланский клуб уже просрочил оплату по платежу «Ман Юнайтед» за Ромелу Лукаку. Китайские собственники вряд ли помогут «нерадзурри», поскольку недавно они уже закрыли одну из своих футбольных команд – «Цзянсу». Столь тяжелое положение может вынудить «Интер» выставить Хакими на трансфер. Стоимость марокканца, приобретенного миланским клубом годом ранее за 34 млн фунтов у «Реала», выросла до 50 млн евро (Transfermarkt.de).
В «Арсенале» трансфером Хакими намерены закрыть проблемную зону, которая появится в случае ухода Бельерина.
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