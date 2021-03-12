Игрок «Рубина» интересен «Ювентусу» и «Милану»
Грузинский крайний полузащитник Хвича Кварацхелия, который на данном этапе своей клубной карьеры выступает за казанский «Рубин», может оказаться в Серии А.
Согласно информации «Tuttomercatoweb», 20-летний футболист входит в сферу интересов сразу двух итальянских грандов – «Ювентуса» и «Милана». Оба клуба собираются отправить своих скаутов на игру с участием сборных Грузии и Испании, запланированную на 28 марта, чтобы воочию понаблюдать за действиями потенциального новичка.
Источник также отметил, что перспективным вингером по-прежнему интересуется «Боруссия» из Дортмунда.
Напомним, Кварацхелия перебрался в «Рубин» летом 2019 года. На тот момент он находился в статусе свободного агента. С тех пор провел 46 матчей, отметившись 5 голами и 12 результативными передачами. Действующий контракт Хвичи с российским клубом истекает в 2024 году.
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