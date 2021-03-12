Bild: Нагельсманн перейдет в «Баварию», если Флик возглавит сборную Германии
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн может занять аналогичный пост в «Баварии». Это произойдёт если нынешний рулевой мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик перейдёт на работу в сборную Германии, передаёт немецкий таблоид «Bild».
Напомним, 9 марта Йоахим Лёв, который руководит национальной командой Германии с 2006 года, проинформировал общественность о намерении покинуть занимаемую им должность сразу после окончания грядущего чемпионата Европы.
Нагельсманн принял «Лейпциг» перед началом сезона 2019/20. До этого он возглавлял «Хоффенхайм». В минувшем розыгрыше чемпионата Германии подопечные 33-летнего специалиста заняли третье место в Бундеслиге, а также добрались до 1/2 финала Лиги чемпионов.
Ранее в одном из своих интервью Юлиан поведал, что имел возможность стать коучем «Реала» в 2019 году, но не решился на такой шаг из-за нехватки опыта и незнания языка.
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