Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 млн рублей
Дата публикации: 13-03-2021
Организация «Капитальные активы» потребовала от «красно-белых» 88,3 миллиона рублей. Подробности разбирательства между компанией и футбольным клубом опубликовало издание «РБ Спорт».
Столичным Арбитражным судом зарегистрирован иск от АО «Капитальные активы». В деле также фигурируют Матыцын (один из руководителей «Лукойла») и Федун, занимающий пост президента «Спартака». Документ еще не приняли к производству, детали разбирательства неизвестны.
АО «Капитальные активы» принадлежит 22-процентная доля акций «красно-белых». Компания «Спорт-Холдинг» владеет 47,44%. Еще 30,56 процента находятся в руках «граждан России» (данные из ресурса «Спарк»).
Похожие новости:
Федун не хочет отпускать Глушакова в Зенит
Питерский клуб не оставляет попыток заполучить хавбека «Спартака» Глушакова. 28-летний Денис Глушаков рассматривается руководством...
Питерский клуб не оставляет попыток заполучить хавбека «Спартака» Глушакова. 28-летний Денис Глушаков рассматривается руководством...
Альпари: Убытки ЦСКА за год составляют 1 млрд рублей
Собственник московских армейцев находится в глубокой финансовой яме, что заставляет его искать новые источники инвестиций, о чём утверждает...
Собственник московских армейцев находится в глубокой финансовой яме, что заставляет его искать новые источники инвестиций, о чём утверждает...
Долги «Тамбова» по зарплатам превышают 140 млн рублей
Российский футбольный клуб «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Игроки не получают зарплату с начала сезона, поэтому...
Российский футбольный клуб «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Игроки не получают зарплату с начала сезона, поэтому...
Шамиль Газизов может зимой покинуть пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов может покинуть должность генерального директора московского «Спартака». Источником данной информации выступает портал...
Шамиль Газизов может покинуть должность генерального директора московского «Спартака». Источником данной информации выступает портал...
За 5 лет долги Лиона выросли на 137,4 миллиона евро
Французский клуб терпит капитальные убытки. По информации L’equipe, в прошедшем сезоне «Лион» «прогорел» почти на 27 миллионов евро. Уже 5 кряду год...
Французский клуб терпит капитальные убытки. По информации L’equipe, в прошедшем сезоне «Лион» «прогорел» почти на 27 миллионов евро. Уже 5 кряду год...