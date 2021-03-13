Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 млн рублей

Дата публикации: 13-03-2021

Организация «Капитальные активы» потребовала от «красно-белых» 88,3 миллиона рублей. Подробности разбирательства между компанией и футбольным клубом опубликовало издание «РБ Спорт».



Столичным Арбитражным судом зарегистрирован иск от АО «Капитальные активы». В деле также фигурируют Матыцын (один из руководителей «Лукойла») и Федун, занимающий пост президента «Спартака». Документ еще не приняли к производству, детали разбирательства неизвестны.



АО «Капитальные активы» принадлежит 22-процентная доля акций «красно-белых». Компания «Спорт-Холдинг» владеет 47,44%. Еще 30,56 процента находятся в руках «граждан России» (данные из ресурса «Спарк»).