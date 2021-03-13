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«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Фелиша

Дата публикации: 13-03-2021

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Фелиша

Уже летом «Атлетико» может расстаться со своим главным активом. «Ман Сити» планирует выкупить контракт Жоау Фелиша.

По данным издания «A Bola», в услугах португальского форварда заинтересован наставник «горожан». Хосеп Гвардиола уверен, что игрок «Атлетико» сможет заменить Серхио Агуэро. Аргентинец, соглашение которого с «горожанами» рассчитано до лета 2021 года, в ближайшие ТО, вероятно, перейдет в «Барселону».

Жоау Фелиш связан с «Атлетико» контрактом до завершения сезона 2025/26. В 31 встрече за «матрасников» 21-летний португалец забил 10 мячей и сделал 5 голевых пасов.

Мадридцы приобрели игрока у «Бенфики» 2 годами ранее за 126 миллионов евро. Сейчас ценник на Фелиша, по версии экспертов «Transfermarkt», составляет 100 000 000 евро.

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