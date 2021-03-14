«Барселона» интересуется 17-летним австрийским форвардом

Дата публикации: 14-03-2021

17-летний Юсуф Демир привлек внимание скаутов «Барселоны».



По данным «ESPN», форвард «Рапида» в ближайшем будущем может пополнить состав каталонцев. При этом на игрока также претендуют «Ман Сити», «Боруссия», «МЮ» и «Бавария». Однако сам австриец хотел бы заключить контракт именно с «сине-гранатовыми».



Демир является воспитанником академии венского «Рапида». В составе основной команды футболист дебютировал в 2019 году. В текущем розыгрыше австрийского чемпионата нападающий сыграл в 16 встречах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Также на его счету 4 матча в Лиге Европы (1 гол) и 1 матч в квалификации Лиги чемпионов (1 гол). Стоимость игрока на Transfermarkt.de составляет 5 млн евро.