«Барселона» интересуется 17-летним австрийским форвардом
Дата публикации: 14-03-2021
17-летний Юсуф Демир привлек внимание скаутов «Барселоны».
По данным «ESPN», форвард «Рапида» в ближайшем будущем может пополнить состав каталонцев. При этом на игрока также претендуют «Ман Сити», «Боруссия», «МЮ» и «Бавария». Однако сам австриец хотел бы заключить контракт именно с «сине-гранатовыми».
Демир является воспитанником академии венского «Рапида». В составе основной команды футболист дебютировал в 2019 году. В текущем розыгрыше австрийского чемпионата нападающий сыграл в 16 встречах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Также на его счету 4 матча в Лиге Европы (1 гол) и 1 матч в квалификации Лиги чемпионов (1 гол). Стоимость игрока на Transfermarkt.de составляет 5 млн евро.
Похожие новости:
Топ-клуб АПЛ нацелился на 20-летнего хавбека «Бенфики»
Воспитанник «Бенфики» Флорентину Луиш привлек внимание «Манчестер Сити», информирует «Record». По данным издания,...
Воспитанник «Бенфики» Флорентину Луиш привлек внимание «Манчестер Сити», информирует «Record». По данным издания,...
ЦСКА интересуется нападающим «Васко да Гама»
В составе ПФК ЦСКА может появиться очередной бразильский футболист. Так, по данным издания «Lance», руководство столичных...
В составе ПФК ЦСКА может появиться очередной бразильский футболист. Так, по данным издания «Lance», руководство столичных...
ESPN: Арсенал и Фиорентина сделали предложения по Габриэлу
Перспективный 19-летний нападающий бразильского «Сантоса» Г. Барбоза, может покинуть местную Серию А, чтобы продолжить карьеру в...
Перспективный 19-летний нападающий бразильского «Сантоса» Г. Барбоза, может покинуть местную Серию А, чтобы продолжить карьеру в...
«Челси» намерен продлить контракт с Томори
Лондонский клуб намерен сохранить в своем составе защитника Фикайо Томори. Об этом сообщил Никола Скира. По данным которыми располагает журналист,...
Лондонский клуб намерен сохранить в своем составе защитника Фикайо Томори. Об этом сообщил Никола Скира. По данным которыми располагает журналист,...
Фати стал испанцем и поедет на чемпионат мира в Бразилию
Юный игрок «Барселоны» Ансу Фати стал гражданином Испании, о чем сообщает «AS». Таким образом, теперь уроженец Гвинени-Биссау...
Юный игрок «Барселоны» Ансу Фати стал гражданином Испании, о чем сообщает «AS». Таким образом, теперь уроженец Гвинени-Биссау...