  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Барселона» интересуется 17-летним австрийским форвардом

Дата публикации: 14-03-2021

«Барселона» интересуется 17-летним австрийским форвардом

17-летний Юсуф Демир привлек внимание скаутов «Барселоны».

По данным «ESPN», форвард «Рапида» в ближайшем будущем может пополнить состав каталонцев. При этом на игрока также претендуют «Ман Сити», «Боруссия», «МЮ» и «Бавария». Однако сам австриец хотел бы заключить контракт именно с «сине-гранатовыми».

Демир является воспитанником академии венского «Рапида». В составе основной команды футболист дебютировал в 2019 году. В текущем розыгрыше австрийского чемпионата нападающий сыграл в 16 встречах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Также на его счету 4 матча в Лиге Европы (1 гол) и 1 матч в квалификации Лиги чемпионов (1 гол). Стоимость игрока на Transfermarkt.de составляет 5 млн евро.

Похожие новости:

  • Топ-клуб АПЛ нацелился на 20-летнего хавбека «Бенфики»
    Топ-клуб АПЛ нацелился на 20-летнего хавбека «Бенфики»
    Воспитанник «Бенфики» Флорентину Луиш привлек внимание «Манчестер Сити», информирует «Record». По данным издания,...
  • ЦСКА интересуется нападающим «Васко да Гама»
    ЦСКА интересуется нападающим «Васко да Гама»
    В составе ПФК ЦСКА может появиться очередной бразильский футболист. Так, по данным издания «Lance», руководство столичных...
  • ESPN: Арсенал и Фиорентина сделали предложения по Габриэлу
    ESPN: Арсенал и Фиорентина сделали предложения по Габриэлу
    Перспективный 19-летний нападающий бразильского «Сантоса» Г. Барбоза, может покинуть местную Серию А, чтобы продолжить карьеру в...
  • «Челси» намерен продлить контракт с Томори
    «Челси» намерен продлить контракт с Томори
    Лондонский клуб намерен сохранить в своем составе защитника Фикайо Томори. Об этом сообщил Никола Скира. По данным которыми располагает журналист,...
  • Фати стал испанцем и поедет на чемпионат мира в Бразилию
    Фати стал испанцем и поедет на чемпионат мира в Бразилию
    Юный игрок «Барселоны» Ансу Фати стал гражданином Испании, о чем сообщает «AS». Таким образом, теперь уроженец Гвинени-Биссау...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close