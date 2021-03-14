Форвард «Штутгарта» Калайджич не против перехода в «Ливерпуль»
Дата публикации: 14-03-2021
В «Daily Express» опубликовали информацию по возможному переходу Саши Калайджича в «Ливерпуль».
Сообщается, что «Штутгарту», занимающему 9-ое место в Бундеслиге, будет сложно удержать своего форварда, поскольку он дал согласие на переход в английский клуб, который проявил заинтересованность в трансфере. 23-летний австриец подчеркнул, что симпатизирует «Ливерпулю», потому ответить отказом на предложение «мерсисайдцев» он не мог.
Состав немецкой команды форвард пополнил в 2019 году. В сезоне 2020/21 на счету Калайджича 26 игр в составе «Штутгарта». Нападающий имеет неплохую статистику: 13 забитых мячей и 4 результативных паса. Портал «Transfermarkt» оценивает игрока в 7 миллионов евро.
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