«Боруссия» хочет за Холанда 150 млн евро

Дата публикации: 16-03-2021

Руководство «Боруссии» готово рассмотреть трансфер Эрлинга Холанда, который интересен многим европейским футбольным грандам.



Соглашение форварда с дортмундским клубом действует до 2022 года. Однако контракт с норвежцем составлен таким образом, что «Боруссия» в одностороннем порядке может продлить его еще на 2 года, потому переход футболиста в другую команду на правах свободного агента практически исключен.



За Холанда «Дортмунд» планирует выручить не менее 150 млн евро. Подобную сделку сможет потянуть далеко не каждый топ-клуб Европы. Тем не менее, трансфер с учетом блестящей игры норвежца все же может состоятся.



По информации «Sport.Bild», интерес к 20-летнему голеадору проявляют «МЮ», «Ливерпуль», «Реал», «Ман Сити», «Барселона» и «Челси».