Лаутаро Мартинес близок к новому соглашению с «Интером»
Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес близок к заключению нового трудового договора с «Интернационале». По информации итальянских СМИ, вскоре 23-летний футболист подпишет контракт до июня 2024 года.
Атакующий игрок стал основой вчерашнего успеха в матче с «Торино» (2:1). На 85-й минуте встречи именно он вырвал победу для своей команды. Всего в ходе текущей кампании Лаутаро забил 14 голов в 27 встречах, а также отдал 8 результативных передач.
Как утверждает «Gazzetta dello Sport», Мартинес готов продлить контракт с «нерадзурри», до конца сезона 2023/24, по условиям которого он будет зарабатывать по 4,5 миллиона евро в год.
Напомним, что действующее соглашение форварда с «Интером» истекает в 2023 году, а его ориентировочная трансферная стоимость оценивается в 70 000 000 евро.
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