«Лидс» хочет назначить Аллегри в случае ухода Бьелсы

Дата публикации: 16-03-2021

Руководящий состав «Лидс Юнайтед» рассматривает возможность приглашения на пост наставника команды Массимилиано Аллеги. Произойдет это в том случае, если нынешний главный тренер Марсело Бьелса покинет клуб по окончании сезона 2020/21. Об этом пишет «Football Italia».



Ранее была информация, что в назначении Аллегри заинтересован Шахтер, однако позже эту информацию опровергли в донецком клубе.



Ранее в прессе была информация, что 53-летний Массимо, с 2019 года находящийся без работы, может возглавить донецкий «Шахтёр». Однако позже пресс-служба украинского клуба опровергла эту информацию.



Последним клубом Аллегри был «Ювентус», вместе с которым он 5 раз становился чемпионом страны, выиграл 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии. Помимо этого, Массимилиано дважды выводил «бьянконери» в финал Лиги чемпионов УЕФА.