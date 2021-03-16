«Лидс» хочет назначить Аллегри в случае ухода Бьелсы
Руководящий состав «Лидс Юнайтед» рассматривает возможность приглашения на пост наставника команды Массимилиано Аллеги. Произойдет это в том случае, если нынешний главный тренер Марсело Бьелса покинет клуб по окончании сезона 2020/21. Об этом пишет «Football Italia».
Ранее была информация, что в назначении Аллегри заинтересован Шахтер, однако позже эту информацию опровергли в донецком клубе.
Ранее в прессе была информация, что 53-летний Массимо, с 2019 года находящийся без работы, может возглавить донецкий «Шахтёр». Однако позже пресс-служба украинского клуба опровергла эту информацию.
Последним клубом Аллегри был «Ювентус», вместе с которым он 5 раз становился чемпионом страны, выиграл 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии. Помимо этого, Массимилиано дважды выводил «бьянконери» в финал Лиги чемпионов УЕФА.
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