«Челси» и «МЮ» поспорят с «Реалом» за таланта «Ренна» Камавингу
Центральный хавбек «Ренна» Эдуардо Камавинга, способный сыграть и на позиции опорника, попал в сферу интересов сразу нескольких ведущих клубов, представляющих английскую Премьер-лигу. Об этом информирует британское издание «Goal».
Согласно информации источника, на 18-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Обе команды готовы выкупить французского игрока во время ближайшего трансферного окна (летом 2021 года). Стоит отметить, что до этого момента главным претендентом на Эдуардо считался «Реал» (Мадрид). По слухам, «сливочные» также рассчитывают подписать восходящую звезду грядущим летом.
По версии известного портала «Transfermarkt», стоимость молодого полузащитника, который может похвастаться двумя матчами в футболке сборной Франции и одним голом, равняется € 60 млн. Его соглашение с «красно-чёрными» в силе до 30.06.2022.
В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Камавинга выходил на поле в 27 поединках, отметившись 1 забитым мячом и 1 ассистом.
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