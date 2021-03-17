«Спортинг» готовит четырёхлетний контракт для экс-хавбека «Локомотива
Жоау Мариу, известный российским болельщикам по выступлениям за «Локомотив», текущий сезон проводит в аренде в «Спортинге». Португальцы довольны игрой полузащитника и намерены предложить ему 4-летний контракт. Подробности возможной сделки появились в Twitter-аккаунте Николо Скиры.
По словам авторитетного журналиста, представители «Спортинга» уже начали переговоры с «Интером», которому принадлежит Мариу.
Интересно, что хавбек длительное время выступал за португальский клуб (2011-2016 года), откуда и перешел в миланскую команду. Полноценным игроком основы «Интера» он не стал. Итальянцы трижды отдавали его в аренду («Вест Хэму», «Локомотиву» и «Спортингу»). При этом российский клуб отказался от покупки португальца из-за высокой суммы трансфера.
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