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«Спортинг» готовит четырёхлетний контракт для экс-хавбека «Локомотива

Дата публикации: 17-03-2021

«Спортинг» готовит четырёхлетний контракт для экс-хавбека «Локомотива

Жоау Мариу, известный российским болельщикам по выступлениям за «Локомотив», текущий сезон проводит в аренде в «Спортинге». Португальцы довольны игрой полузащитника и намерены предложить ему 4-летний контракт. Подробности возможной сделки появились в Twitter-аккаунте Николо Скиры.

По словам авторитетного журналиста, представители «Спортинга» уже начали переговоры с «Интером», которому принадлежит Мариу.

Интересно, что хавбек длительное время выступал за португальский клуб (2011-2016 года), откуда и перешел в миланскую команду. Полноценным игроком основы «Интера» он не стал. Итальянцы трижды отдавали его в аренду («Вест Хэму», «Локомотиву» и «Спортингу»). При этом российский клуб отказался от покупки португальца из-за высокой суммы трансфера.

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