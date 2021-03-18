«Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Шеффилда»

Дата публикации: 18-03-2021

Издание «Eurosport» сообщило об интересе к Сандеру Берге со стороны английских топ-клубов. По завершении сезона футболист может оказаться в составе «Тоттенхэма», «Арсенала» или «Ливерпуля». Сам норвежец не против сменить клубную прописку, поскольку «Шеффилд», за который он выступает, может вылететь из АПЛ.



В Англию Берге перебрался зимой 2020 года. Ранее он выступал в Бельгии за «Генк». Сумма трансфера в «Шеффилд» составила 24 млн евро.



В текущем сезоне на счету Берге 13 встреч в АПЛ (1 мяч, 1 результативный пас). С 2017 года опорный полузащитник регулярно вызывается в сборную Норвегии. По состоянию на сегодняшний день стоимость Сандера Берге составляет 18 миллионов евро («Transfermarkt»).