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«Челси» заинтересован в подписании Агуэро

Дата публикации: 19-03-2021

«Челси» заинтересован в подписании Агуэро

«Челси» может перехватить Агуэро у «Барселоны». Как сообщает «Daily Mail», соглашение «Ман Сити» с аргентинцем истекает летом, а переговоры по его продлению еще не начались. Возникавшей ситуацией хочет воспользоваться руководство «Челси». Если нападающий откажется от переезда в Испанию, где к нему проявляют интерес сразу несколько клубов, «синие» сделают своё предложением.

СМИ ранее сообщали, что Агуэро согласовал 2-летний контракт с каталонской «Барселоной». 32-летний аргентинец планировал перебраться в Ла Лигу после завершения сезона.

«Манчестер Сити» приобрел нападающего у «Атлетико» в 2011 году, заплатив за него 40 млн евро. В текущем сезоне на его счету всего 8 игр за «горожан» (1 забитый мяч).

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