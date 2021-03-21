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«Наполи» нацелился на игрока «Ливерпуля» Цимикаса

Дата публикации: 21-03-2021

«Наполи» нацелился на игрока «Ливерпуля» Цимикаса

«Наполи» может пополниться Константиносом Цимикасом (источник – «Corriere Dello Sport»). Неаполитанцы намерены выкупить футболиста у «Ливерпуля» по завершении сезона.

Греческий защитник успел поиграть за «Эсбьерг», «Виллем II» и «Олимпиакос». С последним он трижды выигрывал чемпионат страны. В Англию Цимикас перебрался в 2020 году и обошелся «мерсисайдцам» в 13 млн евро. Однако в «Ливерпуле» твердым игроком основы он так и не стал. В текущем сезоне на его счету 6 встреч за «красных» (нет результативных действий).

В греческой сборной 24-летний защитник впервые сыграл в Лиге наций 18/19 в поединке против Венгрии, где стал автором победного гола. Transfermarkt.de оценивает Цимикаса в 8 млн евро.

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