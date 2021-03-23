Джеррард может заменить Моуринью в «Тоттенхэме» – фаворитом считается другой тренер
Дата публикации: 23-03-2021
Ресурс «90min» опубликовал список тренеров, подготовленный «Тоттенхэмом» на случай прекращения сотрудничества с Жозе Моуринью. Учитывая результаты клуба, руководство «шпор» не исключает, что по окончании сезона с португальцем придется расстаться.
Одним из кандидатов на эту должность считается Стивен Джеррард, работающий с «Рейнджерс». Также в список «Тоттенхэма» попали Юлиан Нагельсманн и Брендан Роджерс.
Последний является фаворитом, а его работа с «Лестером», который специалисту удается удерживать в фаворитах АПЛ на протяжении нескольких сезонов, нравится руководству лондонцев. Роджерс давно работает тренером, в то время как у Нагельсманна и Джеррарда намного меньше опыта (их возраст – всего 33 и 40 лет).
Похожие новости:
Роджерс: у Джеррарда есть время подумать до конца сезона
Нынешний наставник «Ливерпуля» проинформировал общественность, что капитан клуба имеет на руках предложение о продлении контракта со своим клубом....
Нынешний наставник «Ливерпуля» проинформировал общественность, что капитан клуба имеет на руках предложение о продлении контракта со своим клубом....
Моуринью готов возглавить «Баварию», но с одним условием
Жозе Моуринью готов стать приемником Нико Ковача в «Баварии», информирует журналист «CalcioMercato» Николо Скира. По его...
Жозе Моуринью готов стать приемником Нико Ковача в «Баварии», информирует журналист «CalcioMercato» Николо Скира. По его...
Джеррард является кандидатом на пост главного тренера МК Донс
Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард может начать тренерскую карьеру. Напомним, на днях 36-летний английский футболист объявил, что не...
Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард может начать тренерскую карьеру. Напомним, на днях 36-летний английский футболист объявил, что не...
Роджерс: Джеррард уже не тот, но по-прежнему важен для Ливерпуля
Тренер «Ливерпуля» прокомментировал текущие кондиции легендарного 34-летнего капитана английского клуба. «Думаю, проблема заключается вовсе не в...
Тренер «Ливерпуля» прокомментировал текущие кондиции легендарного 34-летнего капитана английского клуба. «Думаю, проблема заключается вовсе не в...
Моуринью видит себя «Крестным отцом»
Главный тренер «Челси» придумал себе новое прозвище — «Крестный отец»....
Главный тренер «Челси» придумал себе новое прозвище — «Крестный отец»....