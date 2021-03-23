Джеррард может заменить Моуринью в «Тоттенхэме» – фаворитом считается другой тренер

Дата публикации: 23-03-2021

Ресурс «90min» опубликовал список тренеров, подготовленный «Тоттенхэмом» на случай прекращения сотрудничества с Жозе Моуринью. Учитывая результаты клуба, руководство «шпор» не исключает, что по окончании сезона с португальцем придется расстаться.



Одним из кандидатов на эту должность считается Стивен Джеррард, работающий с «Рейнджерс». Также в список «Тоттенхэма» попали Юлиан Нагельсманн и Брендан Роджерс.



Последний является фаворитом, а его работа с «Лестером», который специалисту удается удерживать в фаворитах АПЛ на протяжении нескольких сезонов, нравится руководству лондонцев. Роджерс давно работает тренером, в то время как у Нагельсманна и Джеррарда намного меньше опыта (их возраст – всего 33 и 40 лет).