  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Джеррард может заменить Моуринью в «Тоттенхэме» – фаворитом считается другой тренер

Дата публикации: 23-03-2021

Джеррард может заменить Моуринью в «Тоттенхэме» – фаворитом считается другой тренер

Ресурс «90min» опубликовал список тренеров, подготовленный «Тоттенхэмом» на случай прекращения сотрудничества с Жозе Моуринью. Учитывая результаты клуба, руководство «шпор» не исключает, что по окончании сезона с португальцем придется расстаться.

Одним из кандидатов на эту должность считается Стивен Джеррард, работающий с «Рейнджерс». Также в список «Тоттенхэма» попали Юлиан Нагельсманн и Брендан Роджерс.

Последний является фаворитом, а его работа с «Лестером», который специалисту удается удерживать в фаворитах АПЛ на протяжении нескольких сезонов, нравится руководству лондонцев. Роджерс давно работает тренером, в то время как у Нагельсманна и Джеррарда намного меньше опыта (их возраст – всего 33 и 40 лет).

Похожие новости:

  • Роджерс: у Джеррарда есть время подумать до конца сезона
    Роджерс: у Джеррарда есть время подумать до конца сезона
    Нынешний наставник «Ливерпуля» проинформировал общественность, что капитан клуба имеет на руках предложение о продлении контракта со своим клубом....
  • Моуринью готов возглавить «Баварию», но с одним условием
    Моуринью готов возглавить «Баварию», но с одним условием
    Жозе Моуринью готов стать приемником Нико Ковача в «Баварии», информирует журналист «CalcioMercato» Николо Скира. По его...
  • Джеррард является кандидатом на пост главного тренера МК Донс
    Джеррард является кандидатом на пост главного тренера МК Донс
    Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард может начать тренерскую карьеру. Напомним, на днях 36-летний английский футболист объявил, что не...
  • Роджерс: Джеррард уже не тот, но по-прежнему важен для Ливерпуля
    Роджерс: Джеррард уже не тот, но по-прежнему важен для Ливерпуля
    Тренер «Ливерпуля» прокомментировал текущие кондиции легендарного 34-летнего капитана английского клуба. «Думаю, проблема заключается вовсе не в...
  • Моуринью видит себя «Крестным отцом»
    Моуринью видит себя «Крестным отцом»
    Главный тренер «Челси» придумал себе новое прозвище — «Крестный отец»....
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close