Конте может вернуться в АПЛ
Дата публикации: 25-03-2021
Издание «Football Italia» сообщило о возможном уходе Антонио Конте из «Интера». Источник, ссылаясь на «Tuttosport», рассказал, что итальянец готов покинуть команду в случае отказа «нерадзурри» от трансферов ближайшим летом.
Если Конте разорвет контракт с миланцами, то его следующим клубом может стать «Тоттенхэм» или «Ман Юнайтед». В «Интере» специалист ежегодно получает порядка 12 млн евро. В Италии подобную зарплату не готова платить никакая другая команда, потому его возвращение на Туманный Альбион видится вполне реальным.
Конте встал у руля «Интернационале» в 2019 году. Под его началом команда сразу смогла взять «серебро» Серии А.
В сезоне 2020/2021 «нерадзурри» лидируют с 6-очковым отрывом от ближайшего преследователя.
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