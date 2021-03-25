Конте может вернуться в АПЛ

Дата публикации: 25-03-2021

Издание «Football Italia» сообщило о возможном уходе Антонио Конте из «Интера». Источник, ссылаясь на «Tuttosport», рассказал, что итальянец готов покинуть команду в случае отказа «нерадзурри» от трансферов ближайшим летом.



Если Конте разорвет контракт с миланцами, то его следующим клубом может стать «Тоттенхэм» или «Ман Юнайтед». В «Интере» специалист ежегодно получает порядка 12 млн евро. В Италии подобную зарплату не готова платить никакая другая команда, потому его возвращение на Туманный Альбион видится вполне реальным.



Конте встал у руля «Интернационале» в 2019 году. Под его началом команда сразу смогла взять «серебро» Серии А.



В сезоне 2020/2021 «нерадзурри» лидируют с 6-очковым отрывом от ближайшего преследователя.