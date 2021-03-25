  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Конте может вернуться в АПЛ

Дата публикации: 25-03-2021

Конте может вернуться в АПЛ

Издание «Football Italia» сообщило о возможном уходе Антонио Конте из «Интера». Источник, ссылаясь на «Tuttosport», рассказал, что итальянец готов покинуть команду в случае отказа «нерадзурри» от трансферов ближайшим летом.

Если Конте разорвет контракт с миланцами, то его следующим клубом может стать «Тоттенхэм» или «Ман Юнайтед». В «Интере» специалист ежегодно получает порядка 12 млн евро. В Италии подобную зарплату не готова платить никакая другая команда, потому его возвращение на Туманный Альбион видится вполне реальным.

Конте встал у руля «Интернационале» в 2019 году. Под его началом команда сразу смогла взять «серебро» Серии А.

В сезоне 2020/2021 «нерадзурри» лидируют с 6-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

Похожие новости:

  • Конте может покинуть Челси ради Интера
    Конте может покинуть Челси ради Интера
    Конте встал у руля «Челси» перед стартом нынешнего сезона. Под руководством итальянского специалиста команда значительно преобразилась, в...
  • Аллегри может сменить Конте в «Интере» уже на следующей неделе
    Аллегри может сменить Конте в «Интере» уже на следующей неделе
    Вчерашний матч «Интера» с «Севильей» в рамках финала Лиги Европы может стать последним для Антонио Конте у руля...
  • "ПСЖ" присматривается к Конте
    "ПСЖ" присматривается к Конте
    «Пари Сен-Жермен» в случае отказа Лорана Блана продлить контракт, намеревается сделать предложение молодому специалисту Антонио Конте – наставнику...
  • Интер предложит выгодный контракт Конте
    Интер предложит выгодный контракт Конте
    Руководители миланского «Интера» намереваются предложить соблазнительные условия личного контракта для нынешнего менеджера...
  • Интер надеется переманить Конте или Симеоне
    Интер надеется переманить Конте или Симеоне
    Миланский «Интернационале» готов ежегодно тратить огромные суммы ради сотрудничества с менеджером мирового уровня. По версии La Gazzetta...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close