«Милан» получит 100 млн евро на летние трансферы

Дата публикации: 29-03-2021

Издание «La Gazzetta Dello Sport» поделилось информацией о трансферных планах «Милана». По данным источника, «россонери» получат около 100 млн евро на усиление состава.



Столь внушительный бюджет образовался благодаря попаданию итальянского клуба в Лигу чемпионов 2021/2022 (команда находится на второй строчке в Серии А). Кроме того, зимой миланцы отказались от приобретения игроков, что позволило им неплохо сэкономить. Дополнительные средства клуб также планирует получить за счет продажи футболистов ближайшим летом.



В издании назвали и основные цели «Милана». Среди них Фикайо Томори из «Челси», Никола Влашич, принадлежащий ЦСКА, и Душан Влахович, выступающий за «Фиорентину».