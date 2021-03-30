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Вернер не заинтересован в уходе из «Челси»

Дата публикации: 30-03-2021

Вернер не заинтересован в уходе из «Челси»

Бомбардир сборной Германии Тимо Вернер, на клубном уровне защищающий цвета «Челси», не собирается менять команду в ближайшее межсезонье. Об этом сообщает сайт Goal.com.

По словам источника, немец по-прежнему уверен в своих силах и надеется, что дальнейшее сотрудничество с его соотечественником Томасом Тухелем пойдёт ему на пользу. Ранее британские СМИ неоднократно сообщали о том, что Вернер испытывает разочарование о того, как складывается его карьера в Лондоне, из-за чего может сменить клубную прописку.

25-летний нападающий перешел в «Челси» из «РБ Лейпциг» в 2020 году. Сумма трансфера составила 53 000 000 евро. С тех пор Тимо был задействован в 39 матчах во всех турнирах. В них он сумел записать на свой счёт 10 забитых мячей и 10 результативных передач.

Текущий контракт Вернера с «синими» рассчитан до конца сезона 2024/25. Известный портал «Transfermarkt» оценивает форварда в € 65 млн.

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