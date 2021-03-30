«Барселона» и «Ювентус» обсуждают обмен звездными форвардами

Дата публикации: 30-03-2021

«Ювентус» и «Барселона» снова готовят обмен звездными игроками. Подробности потенциальной сделки опубликовало издание «Tuttosport».



У «блаугранас» нет возможности покупать дорогих игроков, потому клуб готов работать в другом направлении. Как сообщает источник, каталонцы могут отдать «Ювентусу» Усмана Дембеле. В обмен на это они надеются получить Пауло Дибалу.



Контракты обоих форвардов истекают летом следующего года. Дибала в сезоне 2020/2021 провел за туринцев 15 встреч и отметился 3 забитыми мячами. Статистика Дембеле – 27 матчей и 7 голов.



Примечательно, что годом ранее клубы также провели обмен игроками. «Юве» отдал «Барсе» Миралема Пьянича, получив взамен Артура Мело.