Караваева предложили «Трабзонспору»

Дата публикации: 31-03-2021

По данным «Karadeniz Gazetesi», карьера Александра Караваева может продолжиться в «Трабзонспоре». При этом соглашение 28-летнего фулбека с киевским «Динамо» действует еще 2 года. В Турции трудоустроить игрока пытается Вадим Шаблий, представляющий его интересы. Ценник на украинца составляет 3,5 млн евро («Transfermarkt»).



Возможный переход Караваева в «Трабзонспор» объясняется тем, что клуб активно подыскивает правого защитника. В руководстве команды высоко ценят его игровые качества. Дополнительным фактором в пользу подписания футболиста является то, что украинцы легко адаптируются в Турции.



Решение относительно трансфера Караваева примет Абдуллах Авджи, возглавляющий «Трабзонспор».