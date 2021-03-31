Караваева предложили «Трабзонспору»
Дата публикации: 31-03-2021
По данным «Karadeniz Gazetesi», карьера Александра Караваева может продолжиться в «Трабзонспоре». При этом соглашение 28-летнего фулбека с киевским «Динамо» действует еще 2 года. В Турции трудоустроить игрока пытается Вадим Шаблий, представляющий его интересы. Ценник на украинца составляет 3,5 млн евро («Transfermarkt»).
Возможный переход Караваева в «Трабзонспор» объясняется тем, что клуб активно подыскивает правого защитника. В руководстве команды высоко ценят его игровые качества. Дополнительным фактором в пользу подписания футболиста является то, что украинцы легко адаптируются в Турции.
Решение относительно трансфера Караваева примет Абдуллах Авджи, возглавляющий «Трабзонспор».
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