  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

СМИ: Холанд заявил «Боруссии», что летом хочет покинуть клуб

Дата публикации: 31-03-2021

СМИ: Холанд заявил «Боруссии», что летом хочет покинуть клуб

Эрлинг Холанд принял окончательное решение по своему будущему. Норвежец намерен покинуть «Боруссию» ближайшим летом, о чем уже сообщил представителям дортмундской команды. Источник данной информации – «Deportes Cuatro».

Примечательно, что семья футболиста ранее приобрела дом, расположенный в Испании. Эти сведения подтвердил глава Марбельи.

О новом клубе Холанда остается только гадать. Наиболее вероятен его переход в «Реал», который как сообщалось ранее, уже приступил к переговорам с «Боруссией» касательно предстоящей сделки.

В Дортмунде не готовы отпускать своего игрока, но в контракте форварда есть пункт, позволяющий выкупить его следующим летом за 75 млн евро. Это может заставить «шмелей» продать норвежца по окончании сезона.

Похожие новости:

  • Холанд сможет покинуть «Боруссию» за 75 млн евро
    Холанд сможет покинуть «Боруссию» за 75 млн евро
    Стали известны условия, при которых Эрлинг Холланд сможет покинуть дортмундскую «Боруссию». Во-первых, переход норвежца может состояться...
  • Холанд будет рассматривать предложения только шести суперклубов – известны два фаворита
    Холанд будет рассматривать предложения только шести суперклубов – известны два фаворита
    Эрлинг Холанд, проводящий отличный сезон в дортмундской «Боруссии», вскоре может сменить клубную прописку. Однако к будущему месту работы норвежец...
  • Холанд хочет перейти в «Реал» – трансфер Мбаппе откладывается
    Холанд хочет перейти в «Реал» – трансфер Мбаппе откладывается
    Эрлинг Холанд вряд ли останется в Дортмунде по окончании сезона. Сам норвежец уже определился с клубом, в который хотел бы перейти. Как сообщает...
  • Санчо сообщил «Боруссии» Д, что хочет уйти летом 2021
    Санчо сообщил «Боруссии» Д, что хочет уйти летом 2021
    Джейдон Санчо оповестил боссов дортмундской «Боруссии» о своём желании сменить клубную прописку после окончания сезона-2020/21, передаёт...
  • «Бавария» хочет приобрести Семеду следующим летом
    «Бавария» хочет приобрести Семеду следующим летом
    Мюнхенская «Бавария» заинтересована в защитнике «Барселоны». По информации «Mundo Deportivo», следующим летом...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close