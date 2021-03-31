СМИ: Холанд заявил «Боруссии», что летом хочет покинуть клуб

Дата публикации: 31-03-2021

Эрлинг Холанд принял окончательное решение по своему будущему. Норвежец намерен покинуть «Боруссию» ближайшим летом, о чем уже сообщил представителям дортмундской команды. Источник данной информации – «Deportes Cuatro».



Примечательно, что семья футболиста ранее приобрела дом, расположенный в Испании. Эти сведения подтвердил глава Марбельи.



О новом клубе Холанда остается только гадать. Наиболее вероятен его переход в «Реал», который как сообщалось ранее, уже приступил к переговорам с «Боруссией» касательно предстоящей сделки.



В Дортмунде не готовы отпускать своего игрока, но в контракте форварда есть пункт, позволяющий выкупить его следующим летом за 75 млн евро. Это может заставить «шмелей» продать норвежца по окончании сезона.