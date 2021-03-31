Молодежный (U-21) чемпионат Европы. Все четвертьфинальные пары

Дата публикации: 31-03-2021

На проходящем в Венгрии и Словении финальном турнире молодежного чемпионата Европы завершилась первая стадия — групповой турнир, по итогам которого сформировались четвертьфинальные пары.

Молодежный (U-21) чемпионат Европы



3-й тур



Группа "А"

30.03. Нидерланды — Венгрия — 6:1 (де Вит, 42, Боаду, 47-п, Гакпо, 58, 70, Ботман, 87, Броббей, 89; Болла, 65-п). Германия — Румыния — 0:0.



Итоговое положение команд: 1.НИДЕРЛАНДЫ — 5 очков, 2.ГЕРМАНИЯ — 5, 3.Румыния — 5, 4.Венгрия — 0.



Группа "В"

30.03. Италия — Словения — 4:0 (Маджоре, 10, Распадори, 19, Кутроне, 25-п, 50). Испания — Чехия — 2:0 (Даниэль Гомес, 69, 78).



Итоговое положение команд: 1.ИСПАНИЯ — 7, 2.ИТАЛИЯ — 5, 3.Чехия — 2, 4.Словения — 1.



Группа "С"

31.03. Дания — Россия — 3:0 (Бруун Ларсен, 10, Дрейер, 11, Хольсе, 90). Исландия — Франция — 0:2 (Гендузи, 17, Эдуард, 38).



Итоговое положение команд: 1.ДАНИЯ — 9, 2.ФРАНЦИЯ — 6, 3.Россия — 3, 4.Исландия — 0.



Группа "D"

31.03. Швейцария — Португалия — 0:3 (Диогу Кейруш, 3, Тринкан, 60, Франсишку Консейсан, 65). Хорватия — Англия — 1:2 (Брадарич, 90+1; Эзе, 12-п, К.Джонс, 74).



Итоговое положение команд: 1.ПОРТУГАЛИЯ — 9, 2.ХОРВАТИЯ — 3, 3.Англия — 3, 4.Швейцария — 3.



В 1/4 финала встречаются:



Нидерланды — Франция

Дания — Германия

Испания — Хорватия

Португалия — Италия



Матчи пройдут в рамках второго этапа финального турнира — 31 мая. Полуфинальные пары, игры которых состоятся 3 июня, будут формироваться следующим образом:



Нидерланды/Франция — Дания/Германия

Испания/Хорватия — Португалия/Италия



Финал пройдет 6 июня в Любляне.







