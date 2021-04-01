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«Атлетико» хочет приобрести полузащитника «Палмейраса» Менино

Дата публикации: 01-04-2021

«Атлетико» хочет приобрести полузащитника «Палмейраса» Менино

«Атлетико» Мадрид заинтересован в услугах Габриэля Менино, выступающего в «Палмейрасе». Представители клубов уже приступили к переговорам, о чем в своем Twitter рассказал Николо Скира.

Мадридцы лидируют в Ла Лиге и потому активно ищут усиление на будущий сезон. Ранее СМИ сообщали об интересе «матрасников» к Александру Ляказетту из «Арсенала», Робину Гозенсу, принадлежащему «Аталанте», и Гонсало Вильяру из «Ромы».

20-летний Менино начинал футбольную карьеру в академии «Гуарани», но вскоре его переманили в академию «Палмейраса». В январе 2020 года он провел дебютный матч за основу клуба.

В нынешнем сезоне на его счету 27 встреч за «Палмейрас». В них он отличился 6 голевыми пасами.

Ценник на хавбека равняется 14 млн евро («Transfermarkt»).

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