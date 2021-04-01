«Атлетико» хочет приобрести полузащитника «Палмейраса» Менино
Дата публикации: 01-04-2021
«Атлетико» Мадрид заинтересован в услугах Габриэля Менино, выступающего в «Палмейрасе». Представители клубов уже приступили к переговорам, о чем в своем Twitter рассказал Николо Скира.
Мадридцы лидируют в Ла Лиге и потому активно ищут усиление на будущий сезон. Ранее СМИ сообщали об интересе «матрасников» к Александру Ляказетту из «Арсенала», Робину Гозенсу, принадлежащему «Аталанте», и Гонсало Вильяру из «Ромы».
20-летний Менино начинал футбольную карьеру в академии «Гуарани», но вскоре его переманили в академию «Палмейраса». В январе 2020 года он провел дебютный матч за основу клуба.
В нынешнем сезоне на его счету 27 встреч за «Палмейрас». В них он отличился 6 голевыми пасами.
Ценник на хавбека равняется 14 млн евро («Transfermarkt»).
Похожие новости:
Пять европейских топ-клубов поспорят за 18-летнего таланта «Палмейраса»
Габриэль Верон из «Палмейраса» может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Европы, информирует таблоид Todo Fichajes. По данным...
Габриэль Верон из «Палмейраса» может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Европы, информирует таблоид Todo Fichajes. По данным...
На форварда «Арсенала» Ляказетта претендуют три клуба
Пути «Арсенала» и Александра Ляказетта могут разойтись ближайшим летом. Ранее СМИ сообщали, что лондонцы готовы продать форварда в межсезонье. В...
Пути «Арсенала» и Александра Ляказетта могут разойтись ближайшим летом. Ранее СМИ сообщали, что лондонцы готовы продать форварда в межсезонье. В...
Тьемуэ Бакайоко покинет «Наполи»
Тьемуэ Бакайоко летом вновь вернется в «Челси». Текущий сезон хавбек лондонцев проводит в «Наполи» на правах аренды. Новостью поделился в своем...
Тьемуэ Бакайоко летом вновь вернется в «Челси». Текущий сезон хавбек лондонцев проводит в «Наполи» на правах аренды. Новостью поделился в своем...
«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Фелиша
Уже летом «Атлетико» может расстаться со своим главным активом. «Ман Сити» планирует выкупить контракт Жоау Фелиша. По данным издания «A Bola», в...
Уже летом «Атлетико» может расстаться со своим главным активом. «Ман Сити» планирует выкупить контракт Жоау Фелиша. По данным издания «A Bola», в...
«Атлетико» оценил Льоренте, которым интересуется «МЮ», в 120 млн евро
По данным «Marca», «Атлетико» рассматривает возможность продажи Маркоса Льоренте, но хочет получить за 26-летнего хавбека солидную компенсацию. Речь...
По данным «Marca», «Атлетико» рассматривает возможность продажи Маркоса Льоренте, но хочет получить за 26-летнего хавбека солидную компенсацию. Речь...