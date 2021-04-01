  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Андрей Шевченко прокомментировал ничью с Казахстаном

Дата публикации: 01-04-2021

Андрей Шевченко о ничьей с Казахстаном:

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью с Казахстаном (1:1) в рамках ЧМ-2022.
"Когда создается столько моментов, а потом их транжирят… К сожалению, так получается, что команда, которая с одного момента забила нам гол и мы продолжаем транжирить наши шансы. Концовка не понравилась, потому что должна была быть организация, а они теряли позиции. Результат негативный, я беру ответственность всю на себя.

Я предупредил их в перерыве, чтобы не транжирили моменты. Жаль, что я оказался прав.

Были игроки, которые подсели, дали возможность всем проявить, была ротация. Я вижу проблемы в нереализации. Это очень серьезный звоночек. Мы должны начать все заново, стать командой. Мы должны были закрывать эту игру еще в первом тайме.

Они забили хороший мяч. Можно было не дать игроку ударить, но мы должны забивать свое. Тогда бы игра закончилась в первом тайме", — сказал Шевченко в эфире программы «Головна команда».

Похожие новости:

  • «Реал Мадрид» не играет в финалах, он в них выигрывает
    «Реал Мадрид» не играет в финалах, он в них выигрывает
    Бразильский защитник мадридского «Реала» вспомнил победный финал Лиги Чемпионов в Кардиффе (4:1). Команда Зидана обыграла туринский...
  • Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 2022 года
    Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 2022 года
    Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко объявил о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Украины Андреем...
  • М.Луческу: "Шахтер" будет создавать новую команду
    М.Луческу: "Шахтер" будет создавать новую команду
    Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу после победы в чемпионате Украины над "Ворсклой" отметил важность победы и необходимость изменений в команде....
  • Милевский: следующим тренером сборной Украины станет Андрей Шевченко
    Милевский: следующим тренером сборной Украины станет Андрей Шевченко
    Новым наставником украинской сборной будет назначен Андрей Шевченко. Такими сведениями поделился экс-нападающий желто-синей сборной Милевский....
  • «Спартак» уступил из-за усталости, прокоммкнтировал Карпин
    «Спартак» уступил из-за усталости, прокоммкнтировал Карпин
    Главный тренер московского Спартака Валерий Карпин прокомментировал проигранный матч с «Зенита» в 11-м туре чемпионата России....
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close