Андрей Шевченко прокомментировал ничью с Казахстаном
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью с Казахстаном (1:1) в рамках ЧМ-2022.
"Когда создается столько моментов, а потом их транжирят… К сожалению, так получается, что команда, которая с одного момента забила нам гол и мы продолжаем транжирить наши шансы. Концовка не понравилась, потому что должна была быть организация, а они теряли позиции. Результат негативный, я беру ответственность всю на себя.
Я предупредил их в перерыве, чтобы не транжирили моменты. Жаль, что я оказался прав.
Были игроки, которые подсели, дали возможность всем проявить, была ротация. Я вижу проблемы в нереализации. Это очень серьезный звоночек. Мы должны начать все заново, стать командой. Мы должны были закрывать эту игру еще в первом тайме.
Они забили хороший мяч. Можно было не дать игроку ударить, но мы должны забивать свое. Тогда бы игра закончилась в первом тайме", — сказал Шевченко в эфире программы «Головна команда».
Похожие новости:
Бразильский защитник мадридского «Реала» вспомнил победный финал Лиги Чемпионов в Кардиффе (4:1). Команда Зидана обыграла туринский...
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко объявил о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Украины Андреем...
Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу после победы в чемпионате Украины над "Ворсклой" отметил важность победы и необходимость изменений в команде....
Новым наставником украинской сборной будет назначен Андрей Шевченко. Такими сведениями поделился экс-нападающий желто-синей сборной Милевский....
Главный тренер московского Спартака Валерий Карпин прокомментировал проигранный матч с «Зенита» в 11-м туре чемпионата России....