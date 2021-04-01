Дата публикации: 01-04-2021

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью с Казахстаном (1:1) в рамках ЧМ-2022.

"Когда создается столько моментов, а потом их транжирят… К сожалению, так получается, что команда, которая с одного момента забила нам гол и мы продолжаем транжирить наши шансы. Концовка не понравилась, потому что должна была быть организация, а они теряли позиции. Результат негативный, я беру ответственность всю на себя.



Я предупредил их в перерыве, чтобы не транжирили моменты. Жаль, что я оказался прав.



Были игроки, которые подсели, дали возможность всем проявить, была ротация. Я вижу проблемы в нереализации. Это очень серьезный звоночек. Мы должны начать все заново, стать командой. Мы должны были закрывать эту игру еще в первом тайме.



Они забили хороший мяч. Можно было не дать игроку ударить, но мы должны забивать свое. Тогда бы игра закончилась в первом тайме", — сказал Шевченко в эфире программы «Головна команда».