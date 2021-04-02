Отец Холанда и Райола прилетели в Барселону на переговоры с Лапортой
Дата публикации: 02-04-2021
Будущий клуб Эрлинга Холанда, возможно, скоро станет известен. По данным ресурса Sport.es, представители форварда приступили к переговорам с «Барселоной». Сообщается, что дортмундская «Боруссия» может продать нападающего за 150 млн евро.
Мино Райолу, представляющего интересы норвежца, и отца футболиста Альфа-Инге Холанда заметили в аэропорту Барселоны. Сюда они прибыли для обсуждения с Жоаном Лапортой вопросов по возможному переходу Эрлинга. В аэропорту их встречал один из помощников президента каталонцев.
Для «сине-гранатовых» приобретение Холанда является основной целью на ближайшее межсезонье. Сам норвежец готов к переменам в карьере и намерен покинуть «Боруссию» ближайшим летом.
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