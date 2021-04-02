Стали известны подробности встречи президента «Барселоны» с отцом форварда «Боруссии» Холанда
Дата публикации: 02-04-2021
После известий о приезде Мино Райолы и отца Эрлинга Холанда в Барселону фанаты каталонцев с нетерпением ждали вестей о переговорах. Одним из первых подробности встречи представителей норвежца с президентом «сине-гранатовых» раскрыл Фабрицио Романо.
Инсайдер опубликовал информацию в своем Twitter: «Стороны впервые обсуждали возможность сделки, сама встреча прошла успешно. О продвижении в переговорах и контракте с игроком пока рано говорить, поскольку претендентов на Холанда очень много. Райола не будет торопиться и намерен встретиться с руководителями других команд. При этом «Бавария» отказалась от борьбы за форварда.
В ближайшее время Райола планирует обсудить с «Боруссией» трансферную стоимость Холанда.
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