Вратарь «Баварии» заинтересовал дортмундскую «Боруссию». На него претендуют ещё два клуба

Дата публикации: 02-04-2021

Голкипер «Баварии» ближайшим летом может поменять команду. Информацией о возможном переходе поделился в Twitter Флориан Плеттенберг, представляющий ресурс Sport1.de.



Основным претендентом на Александра Нюбеля является «Монако». Среди клубов, которым интересен вратарь мюнхенцев, также значатся дортмундская «Боруссия» и «Марсель». Французский клуб уже предложил 24-летнему голкиперу контракт.



Ряды «Баварии» Нюбель пополнил перед началом сезона, перебравшись в «Шальке-04». Выиграть конкуренцию у Нойера ему не удалось, потому за «роттен» он провел всего 3 поединка, ни разу не появившись на поле в матчах Бундеслиги.



Портал Transfermarkt.de оценивает Нюбеля в 6,5 миллиона евро.