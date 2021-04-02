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Вратарь «Баварии» заинтересовал дортмундскую «Боруссию». На него претендуют ещё два клуба

Дата публикации: 02-04-2021

Вратарь «Баварии» заинтересовал дортмундскую «Боруссию». На него претендуют ещё два клуба

Голкипер «Баварии» ближайшим летом может поменять команду. Информацией о возможном переходе поделился в Twitter Флориан Плеттенберг, представляющий ресурс Sport1.de.

Основным претендентом на Александра Нюбеля является «Монако». Среди клубов, которым интересен вратарь мюнхенцев, также значатся дортмундская «Боруссия» и «Марсель». Французский клуб уже предложил 24-летнему голкиперу контракт.

Ряды «Баварии» Нюбель пополнил перед началом сезона, перебравшись в «Шальке-04». Выиграть конкуренцию у Нойера ему не удалось, потому за «роттен» он провел всего 3 поединка, ни разу не появившись на поле в матчах Бундеслиги.

Портал Transfermarkt.de оценивает Нюбеля в 6,5 миллиона евро.

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