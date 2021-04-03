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Кроос и Азар тренируются в общей группе «Реала». Они могут сыграть против «Ливеруля»

Дата публикации: 03-04-2021

Кроос и Азар тренируются в общей группе «Реала». Они могут сыграть против «Ливеруля»

Хавбеки «Реала» Тони Кроос и Эден Азар завершили восстановление после перенесённых травм и вернулись в общую группу команды в преддверии первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает газета «Marca».

Напомним, уже через четыре дня (6 апреля) подопечные Зинедина Зидана на своём поле примут «Ливерпуль» во главе с Юргеном Клоппом. Старт встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

Азар угодил в лазарет 15 марта. Сообщалось, что 30-летний бельгиец испытывает проблемы с поясничной мышцей. Кроос не мог играть из-за травмы приводящей мышцы с 23 марта. Оба футболиста пропустили недавние поединки с участием своих национальных сборных в рамках квалификации на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре.

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