Источник: Неймар может вернуться в «Барселону»
Дата публикации: 05-04-2021
Летом Неймар может покинуть «ПСЖ» и перейти в «Барселону». Информацией поделилось издание «Marca».
Бразильский форвард взял паузу в переговорах с французским клубом относительно продления соглашения. Он рассчитывает, что каталонцам удастся сохранить в составе Лионеля Месси. Также Неймар сообщил представителям «сине-гранатовых» о желании вновь оказаться в «Барселоне».
Напомним, в 2013-2017 годах бразилец уже выступал за каталонцев. В футболке клуба он провел 186 встреч, в которых отличился 105 раз.
В текущем сезоне Неймар выглядит не так ярко. На его счету 13 матчей во французской лиге 1 (6 забитых мячей). Стоимость форварда составляет 128 млн евро (по данным портала «Transfermarkt»).
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