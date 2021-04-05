Источник: Неймар может вернуться в «Барселону»

Дата публикации: 05-04-2021

Летом Неймар может покинуть «ПСЖ» и перейти в «Барселону». Информацией поделилось издание «Marca».



Бразильский форвард взял паузу в переговорах с французским клубом относительно продления соглашения. Он рассчитывает, что каталонцам удастся сохранить в составе Лионеля Месси. Также Неймар сообщил представителям «сине-гранатовых» о желании вновь оказаться в «Барселоне».



Напомним, в 2013-2017 годах бразилец уже выступал за каталонцев. В футболке клуба он провел 186 встреч, в которых отличился 105 раз.



В текущем сезоне Неймар выглядит не так ярко. На его счету 13 матчей во французской лиге 1 (6 забитых мячей). Стоимость форварда составляет 128 млн евро (по данным портала «Transfermarkt»).