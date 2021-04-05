СМИ: Терри может возглавить «Шеффилд Юнайтед»

Дата публикации: 05-04-2021

Легенда «Челси» и сборной Англии Джон Терри может начать самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив аутсайдера Премьер-лиги.



Так, издание «Daily Mirror» утверждает, что 40-летний экс-защитник, ныне являющийся ассистентом наставника «Астон Виллы» Дина Смита, заинтересовал управленцев «Шеффилд Юнайтед». «Клинки», находящиеся в поисках нового менеджера для своей команды, рассчитывают заполучить Терри до начала следующей компании.



Напомним, что в данный «Шеффилд» замыкает турнирную таблицу АПЛ. В 30 турах подопечные Пола Хекингботтома сумели набрать всего 14 очков.



Некоторое время назад, британские СМИ сообщали о желании Джона уйти из «Виллы», чтобы попробовать себя в качестве главного тренера.