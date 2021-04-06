  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Футболист ЦСКА Магнуссон перенесет операцию из-за травмы

Дата публикации: 06-04-2021

Футболист ЦСКА Магнуссон перенесет операцию из-за травмы

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала информацию о характере повреждения, полученного Хердуром Магнуссоном в гостевой игре против «Тамбова». Из-за травмы защитнику «армейцев» придется перенести операцию, которая не позволит ему выйти на поле в ближайших матчах.

В заявлении «красно-синих» сообщается следующее: «В поединке с «Тамбовом» Хердур получил разрыв ахиллова сухожилия. Теперь нашего защитника ждёт операция».

Напомним, матч с «Тамбовом» состоялся 4 апреля в Саранске и завершился победой ЦСКА. 28-летний исландец появился на поле с первых минут, но в середине второго тайма ему потребовалась замена. При этом без помощи медперсонала с носилками футболист покинуть поле не смог.

Похожие новости:

  • Защитник ЦСКА Фукс вернулся к тренировкам в общей группе
    Защитник ЦСКА Фукс вернулся к тренировкам в общей группе
    Новичок московского ЦСКА Бруно Фукс восстановился после травмы и начал тренироваться вместе с основой. Напомним, что бразильский защитник был заменён...
  • «Эвертон» опубликовал обновлённую информацию о травме Гомеша
    «Эвертон» опубликовал обновлённую информацию о травме Гомеша
    Пресс-служба «Эвертона» посредством официального сайта клуба опубликовала информацию касательно травмы хавбека Андре Гомеша. Напомним, 3...
  • УЕФА может перенести матч ЦСКА с "Викторией" за пределы России
    УЕФА может перенести матч ЦСКА с "Викторией" за пределы России
    ЦСКА может сыграть в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с "Викторией" на нейтральном поле, сообщает "Спорт-Экспресс". Армейцы заявили на...
  • ЦСКА ведёт переговоры с «Тамбовом» по трансферу Гогуа
    ЦСКА ведёт переговоры с «Тамбовом» по трансферу Гогуа
    Трансферная кампания в ЦСКА еще не закончена. В ближайшие несколько дней в команде появятся новые футболисты. Об этом стало известно из...
  • ЦСКА объявил о назначении Олича главным тренером
    ЦСКА объявил о назначении Олича главным тренером
    Информация о новом наставнике «армейцев» подтвердилась. Тренировать команду будет Ивица Олич, ранее выступавший за ЦСКА. К своей работе хорват...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close