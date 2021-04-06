Футболист ЦСКА Магнуссон перенесет операцию из-за травмы

Дата публикации: 06-04-2021

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала информацию о характере повреждения, полученного Хердуром Магнуссоном в гостевой игре против «Тамбова». Из-за травмы защитнику «армейцев» придется перенести операцию, которая не позволит ему выйти на поле в ближайших матчах.



В заявлении «красно-синих» сообщается следующее: «В поединке с «Тамбовом» Хердур получил разрыв ахиллова сухожилия. Теперь нашего защитника ждёт операция».



Напомним, матч с «Тамбовом» состоялся 4 апреля в Саранске и завершился победой ЦСКА. 28-летний исландец появился на поле с первых минут, но в середине второго тайма ему потребовалась замена. При этом без помощи медперсонала с носилками футболист покинуть поле не смог.