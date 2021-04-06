Влахович попал в сферу интересов «Атлетико»
Дата публикации: 06-04-2021
По данным издания «Calciomercato», Душан Влахович попал в сферу интересов «Атлетико». Уже летом 21-летний сербский нападающий может поменять клуб, поскольку мадридцы в отношении данного трансфера настроены серьезно.
Как сообщает источник, форвард может обойтись «матрасникам» в 40 000 000 евро. При этом за игроком также следят «Рома» и «Милан».
Душан Влахович начинал профессиональную карьеру в «Партизане», откуда в 2018 году перебрался в «Фиорентину». «Фиалки» заплатили за серба 1,95 млн евро. За 3 года в составе итальянской команды трансферная стоимость форварда выросла до 25 миллионов (данные с Transfermarkt.de).
Текущее контрактное соглашение Влаховича с «Фиорентиной» будет действовать до 2023 года.
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