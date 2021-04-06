Сергей Ташуев: "Если руководство и тренер сработаются, то Гончаренко приведет "Краснодар" к чемпионству"
Экс-наставник солигорского "Шахтера" Сергей Ташуев прокомментировал назначение на пост главного тренера "Краснодара" Виктора Гончаренко.
"Гончаренко — не чужой человек для города, что достаточно важно. Его тактика показала, что при ней можно достигать результата. Назначение Гончаренко в "Краснодар" — абсолютно правильное решение. Гончаренко уже к концу этого сезона даст результат. Если руководство и тренер сработаются, то Гончаренко приведет "Краснодар" к чемпионству.
Насколько я знаю, были и другие кандидатуры, которые тоже активно обсуждались, особенно Леша Шпилевский. Алексей тоже очень хорошо подходил на роль тренера "Краснодара".
Когда я работал в "Краснодаре", Галицкий не позволял себе лезть в тренировочный процесс команды, поэтому я не верю во все слухи, которые ходят вокруг него. Гончаренко — статусный тренер, его просто не получится контролировать", - сказал Ташуев.
Похожие новости:
Несмотря на череду неудачных выступлений команды в Лиге Европы, руководство ЦСКА все еще доверяет главному тренеру Виктору Гончаренко, сообщает сайт...
Футбольная команда ЦСКА в дальнейшем будет играть под управлением тренера В. Гончаренко, о чём информирует пресс-служба армейцев. "Виктор Гончаренко...
На сайте ЦСКА появилась информация о расторжении соглашения с Виктором Гончаренко. Стороны решили прекратить работу по обоюдному желанию. Белорусский...
«Уфа» получила нового тренера, которым стал менеджер из Белоруссии – В. Гончаренко. Ранее 38-летний специалист функционировал в...
«Чемпионат» информирует, что трудовое соглашение между ЦСКА и его новым наставником, белорусским специалистом В. Гончаренко будет...