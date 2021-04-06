Сергей Ташуев: "Если руководство и тренер сработаются, то Гончаренко приведет "Краснодар" к чемпионству"

Дата публикации: 06-04-2021

Экс-наставник солигорского "Шахтера" Сергей Ташуев прокомментировал назначение на пост главного тренера "Краснодара" Виктора Гончаренко.

"Гончаренко — не чужой человек для города, что достаточно важно. Его тактика показала, что при ней можно достигать результата. Назначение Гончаренко в "Краснодар" — абсолютно правильное решение. Гончаренко уже к концу этого сезона даст результат. Если руководство и тренер сработаются, то Гончаренко приведет "Краснодар" к чемпионству.



Насколько я знаю, были и другие кандидатуры, которые тоже активно обсуждались, особенно Леша Шпилевский. Алексей тоже очень хорошо подходил на роль тренера "Краснодара".



Когда я работал в "Краснодаре", Галицкий не позволял себе лезть в тренировочный процесс команды, поэтому я не верю во все слухи, которые ходят вокруг него. Гончаренко — статусный тренер, его просто не получится контролировать", - сказал Ташуев.