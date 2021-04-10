Пасуш де Феррейра - Бенфика (10.04.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21 Дата публикации: 11-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Пасуш де Феррейра - Бенфика, который состоялся 10 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 26-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Спортинг - Пасуш де Феррейра (15.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

15 Февраля 2020

Футбол - Чемпионат... 15 Февраля 2020Футбол - Чемпионат...

Порту - Пасуш де Феррейра (14.03.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

14 Марта 2021

Футбол - Чемпионат Португалии... 14 Марта 2021Футбол - Чемпионат Португалии...

Бенфика - Пасуш де Феррейра запись матча 06.12.2020

6 Декабря 2020

Футбол - ... 6 Декабря 2020Футбол - ...

Бенфика - Пасуш де Феррейра 06.12.2020 обзор матча

Футбол | Чемпионат Португалии 2020/21 | Видео... Футбол | Чемпионат Португалии 2020/21 | Видео...