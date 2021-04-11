  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Шальке - Аугсбург (11.04.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21

Дата публикации: 11-04-2021

Шальке - Аугсбург Бундеслига 11.04.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Шальке - Аугсбург, который состоялся 11 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Аугсбург - Байер (21.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    Аугсбург - Байер (21.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    21 Февраля 2020
    Футбол - Немецкая...
  • Аугсбург - Боруссия М (12.03.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    Аугсбург - Боруссия М (12.03.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    12 Марта 2021
    Футбол - Немецкая Бундеслига...
  • Лейпциг - Аугсбург (12.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    Лейпциг - Аугсбург (12.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    12 Февраля 2021
    Футбол - Немецкая...
  • Аугсбург - Вольфсбург (06.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    Аугсбург - Вольфсбург (06.02.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21
    6 Февраля 2021
    Футбол - Немецкая Бундеслига...
  • Аугсбург - Шальке запись матча 13.12.2020
    Аугсбург - Шальке запись матча 13.12.2020
    13 Декабря 2020
    Футбол - ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close