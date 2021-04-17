Кальяри - Парма (17.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 18-04-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Кальяри - Парма, который состоялся 17 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Кальяри - Парма обзор матча (04.05.2015)
04 мая 2015 | Чемпионат Италии 2014/2015 ...
04 мая 2015 | Чемпионат Италии 2014/2015 ...
Парма – Кальяри обзор матча (14.01.2015)
15 января 2015 | Кубок Италии 2014/15...
15 января 2015 | Кубок Италии 2014/15...
Парма - Кальяри запись матча 16.12.2020
16 Декабря 2020
Футбол - Чемпионат Италии...
16 Декабря 2020
Футбол - Чемпионат Италии...
Беневенто - Парма (03.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Парма - Милан (10.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
10 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
10 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...