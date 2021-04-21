Эльче - Вальядолид (21.04.2021) | Чемпионат Испании 2020/21 Дата публикации: 22-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Эльче - Вальядолид, который состоялся 21 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Эльче - Вальядолид - Онлайн видео трансляция

Футбол | Чемпионат Испании 2013/14 | 04-й тур Смотреть онлайн Эльче - Вальядолид | Прямая видео трансляция матча Начало 16.09.2013 в... Футбол | Чемпионат Испании 2013/14 | 04-й тур Смотреть онлайн Эльче - Вальядолид | Прямая видео трансляция матча Начало 16.09.2013 в...

Вальядолид - Эльче обзор матча (09.02.2014)

09 февраля 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 23-й тур... 09 февраля 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 23-й тур...

Вальядолид - Эльче запись матча 19.01.2021

19 января 2021

Футбол - Чемпионат Испании... 19 января 2021Футбол - Чемпионат Испании...

Эльче - Вальядолид 21 апреля прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750 21 Апреля 2021, Среда. 22:00 МСК. Ла Лига, 31-й тур Главный судья: Хосе Санчес... Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750 21 Апреля 2021, Среда. 22:00 МСК. Ла Лига, 31-й тур Главный судья: Хосе Санчес...