Дженоа - Беневенто (21.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 22-04-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Дженоа - Беневенто, который состоялся 21 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 32-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Чемпионат Италии 2012-13 / 12-й тур / Дженоа - Наполи
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментария: Русский (Дагуев)...
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментария: Русский (Дагуев)...
В «Беневенто» заявили о желании выкупить Гайча у ЦСКА
Адольфо Гайч, так и не заигравший в РПЛ, может окончательно перебраться в Серию А. О желании выкупить аргентинца заявил один из руководителей...
Адольфо Гайч, так и не заигравший в РПЛ, может окончательно перебраться в Серию А. О желании выкупить аргентинца заявил один из руководителей...
Лацио - Беневенто (18.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
18 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
18 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Беневенто - Парма (03.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Беневенто - Сассуоло (12.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
12 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
12 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...