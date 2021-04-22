Портимоненсе - Бенфика (22.04.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21 Дата публикации: 22-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Портимоненсе - Бенфика, который состоялся 22 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Смотреть онлайн Чемпионат Португалии 2011-2012 / 21 - й тур / Бенфика - Порту

Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Португальский... Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Португальский...

Спортинг - Портимоненсе (20.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

20 Февраля 2020

Футбол - Чемпионат... 20 Февраля 2020Футбол - Чемпионат...

Смотреть онлайн Чемпионат Португалии 2011-12 / 6-й тур / Порто - Бенфика

Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Язык комментария: Португальский... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Язык комментария: Португальский...

Портимоненсе - Маритиму смотреть онлайн 22 июня 2020

Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й тур Начало 22 июня 2020г в 23:00 мск... Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й тур Начало 22 июня 2020г в 23:00 мск...